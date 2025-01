Bayer na derbiju trikrat zabil že v prvih 20 minutah

Po daljšem novoletnem premoru se nadaljuje tekmovanje v bundesligi. Že za uvod v 16. krog so nemške zelenice postregle z derbijem med Borussio Dortmund in Bayerjem iz Leverkusna. Prvaki so že v 20. minuti vodil s 3:1 in tekmo dobili s 3:2. Vodilni Bayern bo na zadnji sobotni tekmi gostoval pri Borussii Mönchengladbach, Benjamin Šeško in Kevin Kampl pa bosta z Leipzigom v nedeljo gostila Werder.

V prvi tekmi koledarskega leta 2025 sta se v uvodu 16. kroga pomerila Borussia Dortmund in branilec naslova Bayer Leverksen. Boljši so bili gostje s 3:2 in začasno razliko do prvega Bayerna zmanjšali le na točko.

Na obračunu kluba iz Porurja in lanskega prvaka so gledalci v Dortmundu videli precej dinamičen začetek, na koncu pa vseeno niso bili najbolj zadovoljni. Že po 25 sekundah je prvake v vodstvo popeljal Nathan Tella (po golu Jamala Musiale v Kielu po 15 sekundah je to drugi najhitreje dosežen gol v sezoni), na 2:0 je v osmi minuti povišal Patrick Schick, znižal je Jamnie Gittens v 12. A je Schick že v 19. minuti zadel še drugič. Prednost so lekarnarji tudi obdržali, pa čeprav so domači v 79. minuti po posredovanju Vara dobili najstrožjo kazen, Serhou Guirassy je še desetič v bundesligi uspešno zadel z bele točke, a je bil to za rumeno-črne zadnji zadetek na tekmi.

Benjamin Šeško se je med odmorom mudil tudi v Dubaju. Foto: Dubai Basketball

Pomembno delo čaka tudi Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki bosta v nedeljo z Leipzigom gostila Weder iz Bremna. Leipzižani so sicer med premorom na prijateljski tekmi s kar 10:0 odpihnili češkega nasprotnika Banik Most-Sous, pod štiri zadetke se je podpisal Šeško, pred tem pa jim je hudo zaušnico v bundesligi zadal Bayern, ki je slavil s 5:1. Leipzig je pred začetkom 16. kroga na lestvici na četrtem mestu z devetimi točkami zaostanka za vodilnim Bayernom.

