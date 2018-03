Brez spremembe: Dobovičnik bo še naprej vihtel selektorsko taktirko

Podaljšanje mandata

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na četrtkovi seji sprejel sklepe o imenovanju selektorjev reprezentanc Slovenije v futsalu in imenovanju novih reprezentanc. IO NZS je za selektorja reprezentanc A in U-19 v futsalu za obdobje od 1. marca 2018 do 31. oktobra 2020 imenoval Andreja Dobovičnika.

Za selektorja ženske futsal reprezentance je bil na seji za obdobje od 1. marca 2018 do 31. marca 2019 imenovan Dejan Kramberger. Selektorja izpolnjujeta vsa merila iz pravilnika NZS o nogometnih reprezentancah Slovenije. Do konca tega meseca morata selektorja predstaviti svoj strokovni štab, ki ga nato potrdi tudi še IO NZS, so sporočili iz krovne slovenske nogometne zveze.

Z uvedbo uradnih tekmovanj Uefa za ženske reprezentance in reprezentance do 19 let v futsalu je NZS imenovala novi reprezentanci (prej selekciji). Obe novi futsal-reprezentanci čakata kvalifikacije za nastop na prvih evropskih prvenstvih. Tako bodo ženske kvalifikacije za EP v futsalu konec poletja, reprezentanca do 19 let pa bo kvalifikacije igrala kmalu po novem letu.