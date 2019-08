Brazilec Elkeson na Kitajskem piše zgodovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletni Brazilec Elkeson se je na daljnem vzhodu vpisal v zgodovinske anale kitajskega nogometa. V Braziliji rojeni napadalec je postal prvi ne-Kitajec, ki je prejel povabilo za igranje v nogometni reprezentanci Kitajske. Elkeson, ki je v Braziliji igral za Vitorio in Botafogo, je od leta 2013 nogometu predan na Kitajskem. Potem ko je postal član moštva zmaja, je prevzel tudi nov, kitajski vzdevek. Poslej bo znan z imenom Aikesen.

Na čelu kitajske reprezentance je italijanski nogometni strokovnjak Marcello Lippi. Kitajci seveda upajo, da bo ekipa zmaja pod vodstvom 71-letnega Lippija ponovila vsaj del italijanske igre, ki je krasila azzurre, ko so leta 2006 pod Lippijevo taktirko osvojili naslov svetovnega prvaka.

Elkeson oziroma Aikesen ne bo edini naturalizirani Kitajec v reprezentanci. Že pred tem je Kitajska potni list podelila Nicu Yennarisu. Nekdanji vezist Arsenala je bil rojen v Londonu. A je za razliko od Aikesena kitajskega rodu. Njegova mama je Kitajka, medtem ko je njegov oče Ciprčan. Yennaris je prevzel kitajsko ime Li Ke in je za Lippijevo četo že debitiral junija letos.

Ko je bil še Elkeson, je za elitno kitajsko super ligo v majicah ekip Guangzhou Evergrande in Shanghai SIPG na 150 tekmah zabil 100 golov.

Od leta 2013 igra na Kitajskem. Foto: Reuters

Kitajska reprezentanca za zdaj ne dosega moči in ugleda kitajske velesile. Na svetovni lestvici Fife zaseda skromno 71. mesto. Na svetovnem prvenstvu pa so doslej Kitajci nastopili le enkrat, leta 2002, ko se s tremi porazi proti Kostariki, Braziliji in Turčiji niso prebili v izločilne boje.