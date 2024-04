Bochum se je razšel s trenerjem

Nemški mediji pišejo, da naj bi klub reševal Avstrijec Peter Stöger, zdajšnji športni direktor Admire. Druga možnost naj bi bil Stefan Kuntz, v preteklosti že trener nemške reprezentance do 21 let, delal pa je tudi kot selektor Turčije.

Trenutno Bochum na 15. mestu bundeslige le tri točke ločijo od mest, ki vodijo v nižji rang tekmovanja.

Iz Byaerja Leverkusna pa so danes sporočili, da so predčasno podaljšali pogodbo z vratarjem Niklasom Lombom. Ta je bil vezan na klub do konca sezone, zdaj je podpisal novo triletno pogodbo. Lomb je v klubu vse od leta 2008, kamor je prišel s 15 leti.