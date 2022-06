Blatterjev odvetnik zahteva oprostitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

sojenje seppu blatterju in michelu platiniju

Blatterju in Platiniju sodijo zaradi plačila dveh milijonov švicarskih frankov leta 2011 nekdanjemu kapetanu nogometne reprezentance Francije, ki je po koncu tekmovalne kariere zasedel položaj predsednika Uefe.

Sojenje, ki se je začelo prejšnji teden v Bellinzoni, sledi preiskavi, ki se je začela leta 2015 in je trajala šest let. Blatterjev odvetnik Lorenz Erni pa je danes dejal, da je bilo omenjeno plačilo plačano za svetovalno delo in da ni drugega razloga zanj.

V sredo je švicarsko tožilstvo zahtevalo 18-mesečno pogojno zaporno kazen za omenjeno dvojico.

Zvezno kazensko sodišče v Bellinzoni bo svojo odločitev izdalo 8. julija.