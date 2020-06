Bizarno: na tekmi brez gledalcev navijač vdrl na zelenico #foto

Tekmo med Barcelono in Mallorco, ki se je končala z zmago vodilne Barce s 4:0 je popestril navijač, ki se mu je uspelo prebiti na stadion in zelenico.

Nemogoče je mogoče, bi lahko zapisali ob naslednji novici. Na tekmo med vodilnim moštvom španskega državnega prvenstva Barcelono in Mallorco , ki je igrala doma, je vdrl navijač in to kljub temu, da navijačev na tribunah sploh ni bilo. Navijač v državnem dresu Lionela Messija je več kot očitno dvakrat presenetil nepozorne varnostnike. Najprej se mu je uspelo prebiti na stadion in nato še na igrišče.

Barcelona, vodilno moštvo španske lige, je včeraj v gosteh pričakovano odpravila Mallorco, ki se bori za obstanek, in upravičila vlogo favorita.

Barcelona je sobotno gostovanje odprla s hitrim zadetkom, v 65. sekundi jo je v vodstvo popeljal Arturo Vidal. Še pred odmorom je na 2:0 zvišal Martin Braithwaite, do konca srečanja pa sta za zanesljivo zmago Kataloncev s 4:0 zadela še Jordi Alba in Lionel Messi. Argentinec je z zadetkom (in dvema asistencama) postal edini igralec La Lige, ki je v 12 zaporednih sezonah zadel 20 golov ali več in poskrbel za nov vpis v nogometno zgodovino.

Tekma je bila zaradi poostrene zdravstvene situacije odigrana pred praznimi tribunami, a navijači so vendarle bili v bližini, vsaj tako je sklepati na podlagi dejstva, da je eden izmed njim sredi drugega polčasa stekel na zelenico. Mladenič v državnem dresu Lionela Messija je očitno vdrl kar dvakrat, najprej na stadion in nato še na nogometno zelenico.

No, varnostniki so ga dokaj hitro ulovili in spravili z igrišča, fant pa je nedvomno poskrbel za nekaj nenogometne popestritve na praznem stadionu.

Barcelona ima zdaj pet točk prednosti pred madridskim Realom, ki ga prva tekma po premoru čaka danes. V tekmi 28. kroga bo gostil Eibar.

Athletic Bilbao bo gostil Atletico Madrid, za katerega brani slovenski reprezentant Jan Oblak, Real Sociedad pa v večerni tekmi Osasuno.

