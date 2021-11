Benzemaju enoletna pogojna zaporna kazen zaradi izsiljevanja Valbuene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodišče v Franciji je nogometaša Real Madrida in francoskega reprezentanta Karima Benzemaja kaznovala z enoletno pogojno zaporno kaznijo ter 75.000 evri zaradi sodelovanja pri izsiljevanju reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kazen je ostrejša od tiste, ki so jo za zdaj 33-letnega napadalca zahtevali tožilci, še ocenjuje AFP, ki piše tudi, da so nogometaševi zagovorniki že napovedali pritožbo. Tožilstvo je nazadnje zahtevalo 10-mesečno pogojno kazen.

Benzemaju so tožilci očitali, da je pred šestimi leti sodeloval pri izsiljevanju reprezentančnega kolega Mathieuja Valbuene. Še več, Benzema je bil po oceni tožilstva celo ključna figura pri poskusu izsiljevanja in grožnjah z javno objavo intimnih posnetkov. Pri izsiljevanju so sodelovali še štirje obtoženi.

Triintridesetletni Benzema zaradi afere ni bil vpoklican v francosko reprezentanco za evropsko prvenstvo 2016 in svetovno prvenstvo 2018, v državno selekcijo se je vrnil šele letos, Valbuena, ki zdaj igra za grški Olympiacos, pa od tedaj ni več zaigral za 'trikolore'.