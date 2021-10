Bayern na derbi v Leverkusen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osmi krog nemške bundeslige ponuja veliki derbi med Bayernom in Bayerjem. Obe moštvi namreč po sedmih tekmah zasedata sam vrh lestvice, loči pa ju le razlika v golih, ki je na strani Bavarcev.

Krog bosta sicer že danes odprla Hoffenheim in Köln, sobotno dogajanje pa se bo začelo s petimi srečanji. Med drugim se bosta udarila dortmundska Borussia in Mainz. Rumeni bi se lahko ob ugodnem razpletu nedeljskega derbija zavihteli na sam vrh. Enako lahko uspe tudi neporaženemu Freiburgu, ki bo doma gostil Kevina Kampla in njegov RB Leipzig. V popoldanskem terminu bo na delu tudi drugo moštvo slovenskega legionarja. Eintracht bo doma gostil berlinsko Hertho, vprašanje pa je, ali se bo v njenem kadru vendarle znašel tudi Martin Pečar. Wolfsburg, ki je po odličnem uvodu nekoliko padel v formi, bo gostoval pri Unionu iz Berlina.

Bayern in Bayer se bosta udarila v nedeljo in med seboj obračunala za vrh, ki ga lahko dan prej ob uspehih Freiburga ali Dortmundčanov izgubita. Krog bosta sklenila Augsburg in Arminia Bielfeld.

Nemško prvenstvo, 8. krog: Petek, 15. oktober:

20.30 Hoffenheim - Kőln Sobota, 16. oktober:

15.30 Borussia Dortmund - Mainz

15.30 Eintracht Frankfurt (Martin Pečar) - Hertha Berlin

15.30 Freiburg - RB Leipzig (Kevin Kampl)

15.30 Greuther Furth - Bochum

15.30 Union Berlin - Wolfsburg

18.30 Borussia Mönchengladbach - Stuttgart Nedelja, 17. oktober:

15.30 Bayer Leverkusen - Bayern München

17.30 Augsburg - Arminia Bielfeld