Bašić ne bo več vodil članske ekipe NK Radomlje

Nermin Bašić in NK Radomlje sta sporazumno prekinila sodelovanje, kar pomeni, da Bašić v prihodnje ne bo več vodil članske ekipe, so sporočili iz kluba. Devetintridesetletni bosanski strateg je bil na klopi Radomelj leto in pol.

"Skupaj smo ocenili, da je v tem trenutku to najboljša odločitev za klub," je v izjavi za javnost zapisal predsednik NK Radomlje Matjaž Marinšek.

Po letu in pol se zaključuje sodelovanje med NK Radomlje in Nerminom Bašićem. Klub in zdaj že bivši trener Bašić sta dosegla sporazumno prekinitev sodelovanja. pic.twitter.com/ZVDu2FKoN2 — NK Radomlje (@NKRadomlje) December 9, 2022

"Zadnjo tekmo proti Celju bo odvodil strokovni štab članske ekipe na čelu z Amirjem Botonjićem in Rokom Hanžićem. NK Radomlje se Nerminu Bašiću zahvaljuje za njegov doprinos klubu. Bašić je najbolj zaslužen za to, da je ekipa v lanski sezoni ostala v prvi ligi, saj je raven delovanja našega kluba dvignil mnogo višje. Nerminu bodo vrata v Radomlje vedno odprta in verjamem, da se bomo v prihodnje še srečali, hkrati pa smo v klubu prepričani, da je to najboljša odločitev za nas."

Bašić: Radomlje so bile moj drugi dom

Ob slovesu je spregovoril tudi Bašić, ki je vesel, da je sodeloval pri pisanju zgodovine kluba. "V Radomlje sem se lansko leto vrnil z namenom, da dokončan svoje delo, in skupaj smo uspeli spisati eno najlepših obdobij tega kluba. Na žalost se poti na neki točki razidejo. Zelo sem vesel, da sem bil tu in brez zadržkov lahko rečem, da so bile Radomlje moj drugi dom. V tem klubu se mi je pripetilo veliko lepih stvari in na to obdobje bom ohranil zelo lepe spomine. Za vedno ostajam navijač NK Radomlje. Še enkrat hvala vsem in ostajam prepričan, da si lahko ta ekipa izbori obstanek v ligi."

Radomlje so v sezoni 2021/22 pod Bašićevim vodstvom zasedle šesto mesto, v tej sezoni Prve lige Telemach pa so trenutno na predzadnjem, devetem mestu s 13 točkami.

