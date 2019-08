Selitev nizozemskega orjaka, ki je v Lizboni izkusil zlobo huliganov

Športni direktor Eintrachta Fredi Bobič, nekdanji zvezdnik nemškega nogometa, rojen pred 47 leti v Mariboru, je navijačem ponosno predstavil najnovejšo okrepitev. Pohvalil je zmožnosti Basa Dosta, 30-letnega Nizozemca, ki prihaja v Frankfurt po pestri izkušnji v Lizboni, polni sreče, a tudi trpljenja.

Nizozemec je po odhodu Bruna de Carvalha obnovil sodelovanje s Sportingom. Foto: Reuters Visoki napadalec, v višino meri kar 196 centimetrov, je v dresu Sportinga kazal izjemno učinkovitost. V 84 nastopih je dosegel kar 76 zadetkov, pred 15 meseci, natančneje 15. maja 2018, pa je njegovo idilo v zeleno-belem dresu prekinil huliganski izgred. Na trening Sportinga je nenapovedano prišlo okrog 50 jeznih navijačev. Nekaterim nogometašem niso prizanesli, fizično so se znesli tudi nad Dostom, takrat največjo močjo kluba v napadu.

Nizozemec je bil podobno kot svetovna nogometna javnost pretresen. Čeprav je utrpel udarec, je ostal zvest Sportingu in je odigral naslednjo tekmo, finale portugalskega pokala. Sporting po incidentu v finalu ni bil kos Avesu. Ostal je brez lovorike, Nizozemec pa je prekinil sodelovanje s Sportingom. A le za nekaj časa. Ko je izvedel, da je Bruno de Carvalho, v marsikaterih očeh osovražen predsednik Sportinga, zapustil klub, se je vrnil. Nadaljeval je kariero v Lizboni, v prejšnji sezoni pomagal levom do dveh pokalnih lovorik, dvakrat pa je bil izbran še za igralca meseca.

Bas Dost is now an Eagle! 🦅😍⚽️#SGE pic.twitter.com/a5mWJMcu0I