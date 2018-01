Barcelono zapušča četrti na lestici tujcev vseh časov

Javier Mascherano odhaja na Kitajsko

Argentinski nogometaš Javier Mascherano se iz Barcelone seli na Kitajsko. Triintridesetletni Mascherano bo katalonski ponos zapustil po sedmih letih in pol, poslej pa bo novi član ekipe Hebei China Fortune.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podrobnosti dogovora niso prišle v javnost, so pa pri kitajski super ligi zapisali: "Potem ko smo dosegli dogovor z Barcelono in igralcem samim, lahko sporočimo, da bo kapetan argentinske nogometne reprezentance od danes uradno član nogometnega kluba Hebei China Fortune".

Javier Mascherano Barcelono zapušča po 334 tekmah v njenem dresu. V zgodovini Barcelone so samo trije tujci zbrali več nastopov, in sicer Lionel Messi, Phillip Cocu in Dani Alves.

Takole so se od Javierja Mascherana poslovili pri Barceloni: