Katančev Irak na delu zadnji, danes se delijo tri vstopnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V boju za naslov azijskega nogometnega prvaka je ostalo še 16 ekip. Na prvenstvu, ki bo potekalo v ZAE do 1. februarja, se je v osmino finala uvrstil tudi Irak. Varovanci Srečka Katanca se bodo v torek pomerili s Katarjem. To bo zadnja tekma osmine finala. Danes bodo znani že trije četrtfinalisti.

Danes se bodo delile tri četrtfinalne vstopnice. Najprej se bosta v Dubaju pomerila Jordanija in Vietnam, nato v Al Ainu Tajska in Kitajska, ki jo vodi nekdanji selektor Italije Marcello Lippi, v zadnjem današnjem obračunu pa se bosta v Abu Dabiju spopadla Iran in Oman.

Irak bo s selektorjem Srečkom Katancem, ki si je prvič v trenerski karieri zagotovil nastop v izločilnem delu velikega tekmovanja, na delu v torek, ko se bo v zadnji tekmi osmine finala udaril z gostiteljem SP 2022 Katarjem.

Azijsko prvenstvo, osmina finala: