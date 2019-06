Avstralke premagale Brazilijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Franciji v 2. krogu premagala Brazilijo s 3:2 (1:2) in ohranila možnosti za preboj v nadaljevanje tekmovanja.

Brazilki Marta, ki je zadela z bele pike, in Cristiane, ki je dosegla svoj četrti gol na tem SP, sta Brazilke povedli v vodstvo z 2:0 po 38 minutah.

Toda po številnih podajah v kazenski prostor je brazilska obramba klonila v dodatku prvega polčasa, ko so Matilde, kot je vzdevek Avstralk, zmanjšale zaostanek prek Caitlin Foord.

V 58. minuti so Avstralke izenačile prek Chloe Logarzo, v 66. minuti pa je Monica dosegla avtogol.

Po tej zmagi so Avstralke točkovno izenačene v skupini C z Brazilijo in Italijo. Ta bo drugo tekmo igrala v petek proti Jamajki.

Avstralija je sicer na zadnjih treh SP prišla v četrtfinale. Proti Braziliji so Avstralke dobile že pet zaporednih tekem, nazadnje so izgubile po enajstmetrovkah na olimpijskih igrah 2016.

Izidi, SP:

Skupina B, 2. krog:

Sreda, 12. junij:

Nemčija : Španija 1:0 (0:0)



Četrtek, 13. junij:

21.00 JAR - Kitajska

Lestvica:

1. Nemčija 2 tekmi - 6 točk

2. Španija 2 - 3

3. Kitajska 1 - 0

4. Južnoafriška republika 1 - 0

Skupina C, 2. krog:

Četrtek, 13. junij:

Avstralija : Brazilija 3:2 (1:2)



Petek, 14. junij:

18.00 Jamajka - Italija

Lestvica:

1. Brazilija 2 tekmi - 3 točk

2. Italija 1 - 3

3. Avstralija 2 - 3

4. Jamajka 1 - 0