Asisat Oshoala in Victor Osimhen najboljša na črni celini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nigerijska nogometašica Asisat Oshoala in njen rojak Victor Osimhen sta bila izbrana za najboljša nogometaša Afrike leta 2023. Laskavo nagrado sta prejela na ponedeljkovi gala prireditvi v maroškem Marakešu, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Osimhem je v sezoni 2022/23 blestel v dresu italijanskega Napolija. Po zaslugi 24-letnega napadalca, ki je dosegel 26 golov, je zasedba iz Neaplja osvojila prvi naslov italijanskega prvaka po letu 1990. Za njim sta se uvrstila maroški bočni branilec v dresu francoskega PSG Achraf Hakami in egipčanski napadalec angleškega Liverpoola Mohamed Salah.

V ženski konkurenci je smetano pobrala 29-letna Oshoal. Nigerijka je v minuli sezoni v dresu španske Barcelone osvojila ligo prvakinj in špansko prvenstvo, zanjo pa je to že šesti naslov najboljše nogometašice na črni celini po letih 2014, 2016, 2017, 2019 in 2022.

Za najboljša trenerja Afrike sta bila izbrana selektor maroške moške reprezentance Walid Regragui in ženska selektorica Južne Afrike Desiree Ellis.