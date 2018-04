Bayern v skrbeh: Real pred vrati, zvezdnik pa mora pod nož

Arturo Vidal

Glede na to, da so Artura Vidala z igrišča odpeljali z vozičkom, je bilo jasno, da Bayern pred obračunom z Real Madridom čakajo težave. "Arturo je velik borec in prepričan sem, da se bo kmalu vrnil na igrišča," je dejal Jupp Heynckes. Ta sicer ni želel podati bolj konkretne napovedi o tem, koliko časa bo napadalni vezist odsoten z igrišč.

Vidal, ki se je poškodoval brez kontakta z nasprotnikom, je zaradi težav s kolenom izpustil že povratno tekmo četrtfinala lige prvakov proti Sevilli. Bayern, ki si je že zagotovil naslov nemškega prvaka, bo v torek gostoval v Leverkusnu, ko se bo v polfinalu nemškega pokalnega tekmovanja pomeril z Bayerjem.

Žreb je v polfinalu združil kroglici Bayerna in Reala. Foto: Reuters

Bayern bo 25. aprila gostil Real Madrid, povratna tekma pa bo 1. maja na stadionu Santiago Bernabeu. Ko sta se evropska velikana pomerila v prejšnji sezoni in je Real v ligi prvakov izločil Bayern, je bil Čilenec zelo nezadovoljen z nekaterimi sodniškimi odločitvami na povratni tekmi v Madridu.