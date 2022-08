Uvodno tekmo dobil Arsenal, strelec prvega gola Martinelli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob Nemcih in Francozih so v petek zvečer novo prvenstvo odprli tudi Angleži. Arsenal je v uvodni tekmi s 2:0 premagal Crystal Palace. Strelec prvega sezonskega gola, ki ga v Angliji že tradicionalno slavijo, pa je 21-letni Brazilec Gabriel Martinelli.

Nogometaši Arsenala v zadnjih letih na začetku angleškega prvenstva niso blesteli in kmalu izpadli iz boja za prvaka. Tokrat pa so v novo sezono angleške lige vendarle vstopili z zmago. Prvi gol je v 20. minuti prispeval Brazilec Gabriel Martinelli, po natančni podaji nove okrepitve Londončanov Oleksandra Žinčenka je žogo z glavo poslal v mrežo, drugega pa so si tekmeci v 85. minuti zabili kar sami, avtogol je dosegel Marc Guehi.

Arsenal je Crystal Palace premagal šele drugič na zadnjih devetih medsebojnih tekmah. Varovanci Mikela Artete so pred to sezono v zadnjih letih kar petkrat izgubili uvodno prvenstveno tekmo, Crystal Palece pa je v zadnjih 22 letih uvodni obračun dobil le petkrat.

Angleško prvenstvo, 1. krog:



Petek, 5. avgust:

Crystal Palace : Arsenal 0:2 (0:1)

Martinelli 20., Guegi 85./ag



Sobota, 6. avgust:

13.30 Fulham - Liverpool

16.00 Bournemouth - Aston Villa

16.00 Leeds - Wolves

16.00 Newcastle - Nottingham

16.00 Tottenham - Southampton

18.30 Everton - Chelsea



Nedelja, 7. avgust:

15.00 Leicester - Brentford

15.00 MAnchester United - Brighton

17.30 West Ham - Manchester City