Islandci zamenjavo za Šveda našli doma

Islandija je bila na zadnjem evropskem prvenstvu v Franciji največja senzacija, v osmini finala je izločila Anglijo in se uvrstila med osem najboljših. Na prihodnjem EP pa Islandcev ne bo. Potem ko se jim ni uspelo uvrstiti na prvenstvo stare celine, se je od selektorskega položaja poslovil švedski trener Erik Hamren, tako da so se podali v lov za novim glavnim trenerjem.



Našli so ga v domovini, selektorsko taktirko bo vihtel dolgoletni reprezentant Arnar Thor Vidarsson. 42-letnik se je po igralski karieri posvetil trenerstvu, vodil je Cercle Brugge, deloval pri Lokernu, v zadnjem letu pa je bil selektor islandske reprezentance do 21 let.



Vidarssona kmalu čaka velik projekt, kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. V teh se bodo merili z Nemčijo, Romunijo, Severno Makedonijo, Armenijo in Liechtensteinom.