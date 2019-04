Argentinski selektor na Mallorci s kolesom udeležen v nesrečo

Scalonija je udaril avto, ko je kolesaril, po nesreči so ga prepeljali v bolnišnico v Palmi de Mallorci s sumom hujših poškodb, a so ga po pregledu že izpustili iz bolnišnice in je na poti domov, so sporočili iz argentinske nogometne zveze.

Kot še poročajo mediji, je policijo in reševalca poklical voznik osebnega vozila, ki se je zaletel v kolesarja.