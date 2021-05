Neuspela 'panenka' Sergia Aguere:

Strateg Manchester Cityja Pep Guardiola je bil ob zgrešeni enajstmetrovki Sergia Aguere videti besen, a pred novinarji Aguere, ki po desetih letih ob koncu sezone zapušča klub, ni kritiziral.

"Igralcem, ki streljajo enajstmetrovke, vedno rečem, naj sprejmejo odločitev – 'panenka', desno, levo, kratko, karkoli – in naj bodo pri tem odločni. On je bil o svojem prav prepričan," je dejal Guardiola in razkril še eno dejstvo športne realnosti. "Če zgrešiš, si sebičen, če zadeneš, si genij. To je vsa resnica."

Foto: Guliverimage

Dejal je še, da je Aguero zelo občutljiv, zato se o tej temi ne bosta pogovarjala, se pa zaveda, da je kljub razočaranju vseh, še najbolj razočaran prav Aguero. Ta se je pozneje za svojo napako opravičil na družbenih omrežjih.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility.