V živo: Arsenal s sanjskim začetkom londonskega derbija

Zaradi tekem pokala FA bodo nekateri klubi v Angliji med tednom opravili "s starimi grehi" in odigrali zaostale tekme 29. kroga. Že prvi obračun je zelo pomemben, saj na stadionu Emirates igrata trenutno vodilni Arsenal in njegov londonski tekmec Chelsea, ki je v tej sezoni sicer daleč od stare šampionske forme, a se je že večkrat izkazal za trn v peti velikanom. Topničarji so povedli že v četrti minuti!