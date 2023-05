Brentford Evropo lovi proti prvakom in ni nemogoče

Arsenal je drugi. Foto: Reuters Angleško nogometno prvenstvo je bilo zanimivo kot vsako leto, a razplet znova sinjemoder. Manchester City je z 28 zmagami dva kroga pred koncem postal novi-stari prvak. To je njihov deveti naslov, tretji zaporedni. Njihove vladavine (šest naslovov v zadnjih desetih letih) ni uspelo pretrgati niti Arsenalu, ki je vodil večji del sezone, ob koncu pa povsem pogorel (le dve zmagi na zadnjih osmih tekmah). Obe ekipi sta izstopali s številom doseženih golov: Manchester City jih je dal kar 94, Arsenal 83 (tretji Manchester United 56). Erling Haaland je zabil več golov kot katerikoli drug nogometaš v eni sezoni premier lige (Andy Cole 34, Haaland je pri 36).

Brentford je deveti. Foto: Reuters V zadnjem krogu City gostuje v Brentfordu, ki je eno od prijetnih presenečenj sezone. So deveti na prvenstveni lestvici in se pravzaprav lahko ob idealnem razpletu 38. kroga še zavihtijo na sedmo, ki pelje v konferenčno ligo. So namreč dve točki za sedmo Aston Villo, vmes pa je še Tottenham. Brentford je sicer brez kaznovanega Ivana Toneyja, ki je z 20 goli tretji strelec lige. Zasvojen z igrami na srečo je stavil tudi na poraze svojega kluba in dobil osem mesecev suspenza. Tudi brez njega so dobili zadnji dve tekmi. Ker utegne Pep Guardiola spočiti kakšnega od nosilcev igre oziroma noče tvegati poškodbe pred finalom lige prvakov in finalom pokala FA, bo imel Brentford še nekaj več možnosti za zmago nad prvaki.

Kot tretji v premier ligo Luton Town

Nogometaši Luton Towna bodo v prihodnji sezoni igrali v premier ligi. V finalu dodatnih kvalifikacij so na Wembleyju po enajstmetrovkah premagali Coventry. Po 120 minutah je bil izid 1:1, pri izvajanju enajstmetrovk pa so bili s 6:5 uspešnejši igralu Lutona, ki je napredoval četrtič v zadnjih desetih letih. Iz druge lige sta si mesto med angleško elito že pred tem priigrala Burnley in Sheffield United.

Angleško prvenstvo, zadnji, 38. krog:

Sobota, 28. maj: