Trenerja Cityja in Uniteda z besedami, ki navijačem niso všeč

Po šestih krogih premier lige je s 15 točkami (pet zmag in poraz z Nottinghamom) vodil Liverpool, a le točko pred Manchestrom Cityjem in Arsenalom. Aktualni prvaki v sinjemodrih barvah, ki so zadnji dve tekmi igrali neodločeno, to soboto doma igrajo s Fulhamom, topničarji pa v nedeljo gostijo Southampton.

Manchester City ima proti Fulhamu neverjeten niz 16 zaporednih zmag, ki sega nazaj vse v leto 2011. Pred tekmo je bilo sicer na novinarski konferenci s Pepom Guardiola vroče vprašanje, na katerega pa ni želel neposredno odgovoriti. Po tej sezoni mu poteče pogodba s Cityjem, na otoku pa se ugiba, da nove ne bo podpisal. "O tej temi ne bom govoril. Ko se bo zgodilo, se bo zgodilo," je odgovoril na vprašanje, ali si želi ostati, kar zanima navijače. A je vendarle dodal: "Do kosti sem del tega kluba. Za ta klub želim narediti tisto, kar šteje, torej zmagovati, svoje delo opravljati najbolje, kot znam."

Erik Ten Hag navijače znova prosi za potrpežljivost. Foto: Reuters Zmage pa vse bolj pogrešajo navijači Manchestra Uniteda. S prvih šestih tekem premier lige imajo rdeči vragi le dve, ob tem pa še remi in kar tri poraze. To jih je pred sedmim krogom uvrščalo na skromno 13. mesto, že osem točk za vodilnim Liverpoolom. Tako slabega začetka angleške lige United ni imel že od sezone 1986/1987. Nedeljska tekma z Aston Villo, ki so jo v prejšnji sezoni sicer obakrat premagali, pa bo vse prej kot lahka. Z dvema remija pa niso navdušili niti na uvodnih dveh tekmah evropske lige. Medtem je Villa med tednom v ligi prvakov z 1:0 premagala favorizirani Bayern München.

Trener rdečih vragov Erik ten Hag je navijače še enkrat prosil za potrpljenje, predvsem zaradi številnih novih, mladih igralcev v ekipi. Kot primer je navedel Manuela Ugarteja. "Potrebuje čas, da se vklopi. Vem, da v nogometu na najvišji ravni ne dobiš časa. Takoj moraš igrati vrhunsko, a to ni vedno izvedljivo. Mora se navaditi na naš sistem igre, spoznati mora soigralce in se privaditi na intenziteto premier lige. Potrebuje čas, potrebujemo čas."

