Chelsea se je utrdil na tretjem mestu

Na Stamford Bridgeu se je v torek začel že 36. krog angleške premier league. Tretjeuvrščeni Chelsea je po hudem porazu proti Sheffieldu, tokrat ugnal že odpisani Norwich in se utrdil na tretjem mestu. V sredo nas čaka derbi med Arsenalom in Liverpoolom, Man City pričakuje Bournemouth, ki še upa na obstanek v prvi ligi, v četrtek pa bosta na delu še Manchester United in Leicester City, ekipi, ki se krčevito borita za mesto med vodilno četverico.