Manchester United po velikem preobratu prehitel Liverpool

Angleško prvenstvo, 29. krog

Na zadnji tekmi 29. kroga angleškega prvenstva je Crystal Palace proti Manchester Unitedu v 48. minuti povedel z 2:0, a so rdeči vragi priredili popoln preobrat in v sodnikovem podaljšku z zadetkom Nemanje Matića zmagali s 3:2. Z zmago so na drugem mestu prehiteli Liverpool.