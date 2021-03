Začelo se je z remijem v Newcastlu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srake so se porazu izognile v zadnjih sekundah tekme. Foto: Reuters

Na prvem dejanju 28. kroga angleškega prvenstva sta se Newcastle in Aston Villa razšla z neodločenim izidom (1:1). Gostom se je po avtogolu domačih nasmihala zmaga, a srake so si po zadetku Jamaala Lascellesa globoko v sodnikovem dodatku zagotovile točko. Sobotni program se bo začel z zanimivim obračunom na Elland Roadu med Leedsom in prerojenim Chelseajem, vodilni Man City pa bo gostoval pri Fulhamu.