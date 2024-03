V Manchestru bo vroče

Navijači se bodo v nedeljo popoldne zgrnili na Etihad na manchesterski derbi, ko se bo Manchester City, ki lovi naslov, spopadel z velikim tekmecem Manchester Unitedom. Obe ekipi se na derbi podajata po napredovanju v četrtfinale pokala FA, Citizens so s petimi goli Erlinga Haalanda s 6:2 povozili Luton Town, rdeči vragi pa so 1:0 izločili Nottingham Forest.

Potem ko je zasedba Pepa Gudariole z remijem proti Chelseaju prekinila niz enajstih uspešnih tekem, je meščanom v premier ligi uspelo odgovoriti z zaporednima prvenstvenima zmagama z 1:0 nad Brentfordom in Bournemouthom. Niz brez poraza gostiteljev v vseh tekmovanjih se je zdaj raztegnil na 18 tekem in če bo Manchester City na nedeljskem derbiju vsaj enkrat zadel, bo izenačil svoj klubski rekord v doseganju zadetkov na kar 55 domačih tekmah zapored. To je dosežek, ki so ga že dosegli med januarjem 2012 in januarjem 2014.

Erik ten Hag bo z Unitedom gostoval na Etihadu. Foto: Reuters

Medtem ko bodo sinjemodri naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi v nedeljo izenačili klubski rekord, pa se bodo njihovi sosedje iz Old Trafforda želeli izogniti nizu treh zaporednih porazov na Etihadu, kar bi se jim zgodilo prvič v obdobju premier lige, saj so na ozemlju svojih nasprotnikov izgubili tako v sezoni 2021/22 kot tudi v 2022/23. Ekipi sicer na lestvici loči 15 točk, Manchester United je s 44 točkami trenutno šesti, Ciy je z 59 drugi. Na prvi tekmi v tej sezoni je City na Old Traffordu slavil s kar 3:0. Pri rdečih vragih so med drugim pod vprašajem nastopi Aarona Wan-Bissake, Harryja Maguireja in Rasmusa Hojlunda, pri Cityju imata nekaj težav Jack Grealish in Joško Gvardiol.

Angleško prvenstvo, 27. krog:

Sobota, 2. marec:

Nedelja, 3. marec:

Ponedeljek, 4. marec:

Lestvica: