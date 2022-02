Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najzanimivejša tekma 26. kroga premier lige se je odvijala na stadionu Etihad, kjer je Tottenham s 3:2 ugnal vodilni Manchester City. Gol za zmago Spursov je v 95. minuti tekme dosegel Harry Kane. Drugi Liverpool je po zaostanku z 0:1 proti Norwichu stopil na plin in na koncu zmagal s 3:1. Manchester United pa je prišel do treh točk na tekmi s šestimi goli in osmimi rumenimi kartoni.