Lampard bo moral še počakati

Chelsea je po hudem porazu v prvem krogu tudi v drugem ni prišel do zmage. Četa Franka Lamparda je le remizirala z Leicester Cityjem. Na drugi nedeljski tekmi je Sheffield United premagal Crystal Palace in se po letu 2007 razveselil zmage v najmočnejši angleški ligi. Krog se bo zaključil v ponedeljek s tekmo med Wolvesi in Manchester Unitedom.

Lampard tako tudi na svoji tretji uradni tekmi na klopi Chelseaja ni zmagal. Po porazu na Old Traffordu (0:4) in Carigradu (superpokal) je remiziral z Leicester Cityjem (1:1). Modri so tekmo odlično odprli povedli prek mladega Masona Mounta, nato pa izgubili sapo in dovolili gostom, da izenačijo prek Wilfreda Ndidija. Na koncu so bili celo lisjaki bližje temu, da bi se na koncu razveselili zmage in treh točk.

Sinjemodri niso mogli streti Tottenhama

Veliki sobotni derbi med branilcem naslova Manchester Cityjem in evropskim podprvakom Tottenhamom se je končal brez zmagovalca. Sinjemodri so gostili Tottenham, ki jih je lani izločil iz polfinala lige prvakov. Mrežo Tottenhama je v 20. minuti načel Raheem Sterling, a le tri minute kasneje so gostje po zadetku Erica Lamele izenačili na 1:1. V 35. minuti so domači zadeli še drugič na srečanju, ko je po podaji De Bruyneja zadel Sergio Agüero. V drugem polčasu so Londončani lovili zaostanek, v 56. minuti pa je ob prihodu v igro in prvem stiku z žogo zadel Lucas.

Po pregledu posnetka z VAR je City ostal brez zmage. Foto: Reuters

Meščani so tako kot na lanski povratni tekmi polfinala lige prvakov tudi tokrat zadeli v sodnikovem podaljšku, a je bil gol tako kot lani po uporabi tehnologije VAR razveljavljen. Gabriel Jesus je v 92. minuti odbito žogo pospravil v desno stran vrat Tottenhama.

Sodniki so nato kar tri minute pregledovali posnetek zadetka in se na koncu odločili, da je šlo za igranje z roko, ter gol razveljavili. Moštvi sta se tako razšli z neodločenim izidom 2:2 in delitvijo točk.

Arsenal in Liverpool uspešna

Topničarji so Burnley premagali že desetič zapored. Evropski prvak Liverpool, ki je v sredo osvojil še superpokalno lovoriko, je z 2:1 slavil v Southamptonu. Kljub nekaterim drugačnim napovedim je med vratnicama vendarle stal Adrian, ki ga je nesrečno poškodoval eden izmed navdušenih navijačev v Istanbulu, ko je stekel na igrišče proti ekipi Liverpoola, nato pa mu je spodrsnilo, tako da je ob padcu poškodoval gleženj španskemu vratarju.

Adrian si je na obračunu s Southamptonom privoščil veliko napako, po kateri so domači nogometaši znižali zaostanek za Liverpoolom, a na koncu kljub temu ostali brez točk.

Napaka Adriana:

Chelsea bo po porazu v sredo, ko je izgubil loterijo kazenskih udarcev proti Liverpoolu, gostil Leicester City. Po odpravljeni poškodbi kolena se vrača Brazilec Willian.

V zadnji tekmi kroga bo Wolverhampton, ki podobno kot Manchester United zastopa barve Anglije v evropski ligi, pričakal rdeče vrage.

Angleško prvenstvo, 2. krog

Lestvica:

Najboljši strelci: 4 - Pukki (Norwich), Sterling (Man City)

3 - Barnes (Burnley)

2 - Rashford (Man Utd), Agüero (Man City), Aubameyang (Arsenal), Kane (Tottenham)

