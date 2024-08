Arsenal kuje maščevanje Aston Villi

Aston Villa je v prejšnji sezoni obakrat premagala Arsenal. Foto: Reuters Aston Villa in Arsenal sta novo sezono začela z zmago. Prvi so bili z 2:1 boljši od West Hama, drugi pa z 2:0 od Wolverhamptona. Za topničarje je bila morda v minuli sezoni usodna prav Villa, da so še enkrat več izgubili bitko za naslov prvaka. Arsenal 14. angleški naslov čaka že 20 let. Villa ga je premagala na obeh tekmah. Ga lahko to soboto še tretjič zapored? To se je doslej zgodilo samo dvakrat, leta 1993 in pred tremi leti. Villa na domačem stadionu igra izvrstno, saj je na zadnjih 26 tekmah izgubila samo trikrat. Še ena zanimiva številka: Arsenal je uvodno tekmo sezone dobil prvič po letu 2003/2004, torej po sezoni, ko je nazadnje osvojil lovoriko.

Angleško prvenstvo, 2. krog:

Sobota, 24. avgust:

Nedelja, 25. avgust:

Lestvica: