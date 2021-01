Na Otoku presenečenje pred derbijem vseh derbijev

Na Otoku je dogajanje konec tedna v znamenju največjega angleškega derbija, ko se bosta v nedeljo na Anfieldu udarila branilec naslova Liverpool in trenutno vodilni Manchester United. To sta najuspešnejša angleška kluba, na lestvici pa imajo vodilni rdeči vragi tri točke prednosti. Uvodno dejanje 18. kroga je postreglo s presenečenjem v Wolverhamptonu.

Rdeči vragi so v izjemni formi. Na zadnjih 11 tekmah niso okusili grenkobe poraza in se na lestvici povzpeli na vrh. Po 17 krogih so na vodilnem mestu prvič po osmih letih. Prvič tudi, odkar njihov trener ni več Sir Alex Ferguson. Ole Gunnar Solksjaer se je v prejšnji sezoni naposlušal kritik, v tej sezoni pa gre njegovim varovancem bistveno bolje. Na lestvici so boljši celo od angleškega prvaka iz Liverpoola, katerega bo karizmatični Nemec Jürgen Klopp v nedeljo vodil 200. v angleškem prvenstvu. Za zdaj se lahko pohvali s 127 zmagami. Več jih je v uvodnih 199 nastopih zbral le legendarni Jose Mourinho, zdajšnji strateg Tottenhama. Liverpool ni na domačih tleh v prvenstvu izgubil vse od aprila 2017.

V uvodni tekmi kroga je WBA, ki mu pošteno gori pod nogama, v gosteh presenetil Wolverhampton. Zmagal je s 3:2, dvakrat pa je z bele točke zadel v polno Matheus Pereira. To je bila prva zmaga predzadnjeuvrščenega WBA, odkar je Slavena Bilića na položaju trenerja zamenjal Sam Allardyce.

Angleško prvenstvo, 19. krog: Sobota, 16. januar:

Wolverhampton : WBA 2:3 (2:1)

Silva 38., Boly 43.; Pereira 8./11-m, 56./11-m, Ajayi 52.



16.00 Leeds - Brighton

16.00 West Ham - Burnley

18.30 Fulham - Chelsea

21.00 Leicester City - Southampton Nedelja, 17. januar:

13.00 Aston Villa - Everton /preložena/

15.00 Sheffield United - Tottenham

17.30 Liverpool - Manchester United

20.15 Manchester City - Crystal Palace Ponedeljek, 18. januar:

21.00 Arsenal - Newcastle