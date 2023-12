Liverpool se je poigraval, a dal le dva gola. Newcastle spet pogorel.

Dan po božiču, ko je v Angliji tako imenovani Boxing day (dan obdarovanja), se nadaljuje boj za vrh premier lige. Letos so sicer te tekme razpotegnjene čez tri dni. Za uvod v 19. krog je ranjeni Newcastle, ki je pred dnevi klonil proti Lutonu, še enkrat izgubil, zdaj z 1:3 z Nottinghamom. Liverpool je na gostovanju Burnley premagal z 2:0. Zadela sta Darwin Nuñez in Digo Jota. Vrhunec torkovega sporeda pa je obračun med Aston Villo in Manchestrom Unitedom (21.00).

Angleško prvenstvo, 19. krog:

Torek, 26. december:

Liverpool, ki se na zadnjih tekmah z Arsenalom izmenjava na vodilnem mestu premier lige, se je poigraval s predzadnjim na lestvici Burnleyjem. Darwin Nuñez je s svojim petim golom v sezoni poskrbel za vodstvo redsov že v šesti minuti. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa je imel Liverpool popolno premoč: razmerje v strelih znotraj okvira vrat je bilo kar 8:0. A se rezultat na semaforju ni spremenil. Gol Codyja Gakpoja je bil denimo razveljavljen zaradi prekrška, Mohamed Salah je zadel prečko, Ryan Gravenberch pa je namesto streljal, raje podal Harveyju Ellitonu, ki je sicer zadel, a je bil pred tem v prepovedanem položaju. Lepo priložnost je imel tudi Wataru Endo, a mu je James Trafford branil.

Diogo Jota za 2:0. Foto: Reuters Domači Burnley tudi v drugem polčasu ni imel niti enega strela znotraj okvira gola. Zanimivo: tudi Liverpool nobenega do 88. minute. Takrat je priložnost zapravil Luis Diaz. Je pa nato v 90. minuti piko na i zmagi gostov postavil Diogo Jota, ki je nekaj minut prej zamenjal Nuñeza. Redsi so tako po 19 odigranih tekmah pri 42 točkah (12 zmag, šest remijev in en sam poraz).

Četrti poraz Newcastle na zadnjih petih tekmah

Brazilec Joelinton ni mogel verjeti, da je Newcastle United znova izgubil. Foto: Reuters Angleška premier liga je tako zanimiva, ker je lahko nepredvidljiva. In zadnje čase je res. Visokoleteči Newcastle s savdijskimi milijoni je izgubil petič na zadnjih osmih tekmah, oziroma četrtič na zadnjih petih. Pred dnevi ga je z 1:0 premagal Luton, na Boxing Day zdaj še Nottingham Forest, torej dve ekipi, ki se bosta borili za obstanek v ligi. Proti Nottinghamu so srake sicer povedle z 1:0, a Chris Wood poskrbel za izenačenje še pred koncem prvega polčasa, v drugem pa je zadel še dvakrat in tako s hat-trickom poskrbel za zmago s 3:1.

Chris Wood je najprej zadel za izenačenje Nottinghama na dvoboju z Newcastlom, nato še dvakrat. Foto: Reuters

Presenečenje sezone pri ranjenih rdečih vragih

Tretjeuvrščena Aston Villa, ki velja za eno najbolj prijetnih presenečenj v tej sezoni, je v prejšnjem krogu po 15 zaporednih zmagah na domačem terenu remizirala s Sheffield Unitedom (2:2), zdaj pa jo čaka gostovanje na Old Traffordu pri Manchester Unitedu. Ta je brez zmage na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih, zadetka pa ni dosegel že vse od 6. decembra, ko je z 2:1 ugnal Chelsea.

Klubski svetovni prvak igra v sredo

Manchester City je v svoje vitrine dodal še naslov svetovnega klubskega prvaka. Foto: Reuters V sredo bo prvič za osvojitev svetovnega klubskega naslova na delu branilec naslova Manchester City, ki ga čaka gostovanje v Liverpoolu pri Evertonu. Ta je v zadnjem krogu klonil prvič po štirih zaporednih zmagah v premier ligi.

V četrtek se obeta derbi v Brightonu, kjer bodo varovanci Roberta De Zerbija pričakali Tottenham, nato pa še poslastica na stadionu Emirates med vodilnim Arsenalom in vedno neugodnim in trdoživim West Hamom, ki se je v zadnjem krogu znesel nad rdečimi vragi. Topničarji so božič dočakali na vrhu premier lige, zadnji, ki so na božični dan kraljevali na vrhu angleškega prvenstva in se kasneje veselili naslova, so bili nogometaši Manchester Cityja v sezoni 2021/22. V zadnjih 14 sezonah je sicer desetim ekipam, ki so bile za božič na prvem mestu, kasneje uspelo osvojiti naslov angleškega prvaka. Največji skok pa je v zadnjih 32 sezonah, odkar obstaja premier liga kot jo poznamo danes, uspel Manchester Cityju v sezoni 2020/21, ko je bil 25. decembra šele osmi, pa je nato z odličnim drugim delom sezone skočil na vrh.

The position of every Premier League champion on Christmas Day 🏆 pic.twitter.com/5j5W9iUOBm — Premier League (@premierleague) December 25, 2023

Angleško prvenstvo, 19. krog:

Torek, 26. december:

Sreda, 27. december:

Četrtek, 28. december:

Lestvica: