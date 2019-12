Če mu uspe osvojiti Etihad, mu bodo navijači spet jedli z roke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Čeprav se sliši čudno, si ne želimo, da se nas bojijo. Naj bodo polni arogance in samozavesti. V življenju ni treba biti najglasnejši, da komu iz zasede prisoliš udarec ali dva," pred derbijem razmišlja Solskjaer, ki je sredi tedna ugnal svojega predhodnika na klopi Uniteda Jose Mourinha. Če mu uspe na kolena spraviti še Josepa Guardiolo, mu bodo navijači – ne glede na slabe rezultate v tej sezoni – spet jedli z roke.

"Pred nami imajo ogromno prednost, glede tega se je težko prerekati, a to ne pomeni, da se jim ne bomo zoperstavili z vsemi sredstvi in skušali to prednost vsaj malce stopiti. Šli bomo po zmago, zavedamo pa se, da bo težko, saj je City res vrhunska ekipa. Veliko boljša, kot je bila, ko sem še sam igral," je še dodal Norvežan.

Sergia Agüera, še vedno sta na bolniški odsotnosti tudi Leroy Sane in Aymeric Laporte, rdeči vragi še vedno ne morejo računati na Paula Pogbaja, medtem ko imata Anthony Martial in Nemanja Matić možnost za nastop.



Paul Pogba manjka že od septembra, ima namreč težave z gležnjem. Foto: Reuters Manchester City proti Unitedu še vedno ne bo mogel računati na napadalca, še vedno sta na bolniški odsotnosti tudiin, rdeči vragi še vedno ne morejo računati na, medtem ko imatainmožnost za nastop.

"Prihaja Manchester United. Spoštujem vse, kar so storili za angleški, evropski in svetovni nogomet. United je klub z bogato zgodovino in kakovostno ekipo, a moramo zmagati," jasno pove Katalonec na klopi Cityja. Kako tudi ne, saj je njegov zaostanek za vodilnim Liverpoolom že skoraj neulovljivih 11 točk.

Vroča sobota se bo začela v Liverpoolu, kjer bo Everton z začasnim trenerjem Duncanom Fergusonom gostil Chelsea, vodilni Liverpool se bo mudil pri Bournemouthu, Tottenham bo pričakal Burnley, v nedeljo pa bo zanimivo tudi v Birminghamu, kjer bo Aston Villa skušala ustaviti vroči Leicester City – lisjaki lovijo že osmo zaporedno ligaško zmago –, West Ham pa bo skušal še poglobiti krizo Arsenala.

Angleško prvenstvo, 16. krog:

Lestvica: