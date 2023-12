V živo: Liverpool in Chelsea na delu zdaj, sledi derbi City - Tottenham

Nogometaši Arsenala bodo tudi po 14. krogu vodilna ekipa angleške lige. Da jih nihče ne more prehiteti, jim je zagotovila domača zmaga z 2:1 proti Wolverhamptonu, ki so si jo zagotovili že na začetku tekme. V šesti minuti je prvi gol dosegel Bukayo Saka, v 13. je vodstvo povišal Martin Odegaard. Gosti so ob koncu tekme zaostanek znižali, poskrbeli za nekaj nervoze med domačimi navijači, ki pa so se na koncu vendarle veselili.

Sedemindvajsetletni Kamerunec Andre Onana je poleti v Manchester prišel iz milanskega Interja. Foto: Reuters V soboto zvečer je bilo zanimivo v Newcastlu, kamor je prišel njegov sosed na lestvici Manchester United. Rdeči vragi so dobili prejšnje tri ligaške tekme, so pa sredi tedna v ligi prvakov z Galatasarayem igrali 3:3 in ostali na zadnjem mestu svoje skupine. Najbolj je bil na udaru kritik vratar Andre Onana, ki si je privoščil dve grdi napaki. Trener Erik Ten Hag ga je tako moral na petkovi novinarski konferenci zagovarjati: "Glede na statistiko je drugi najboljši vratar v premier ligi. Dobro igra, je pa res, da je v ligi prvakov naredil nekaj napak. Če pa pogledate njegovih prvih pet mesecev pri nas, mu gre zelo dobro."

Če je imel Newcastle pred tekmo točko zaostanka za Manchestrom, ima zdaj dve prednosti. Z golom Anthonyja Gordona je namreč zmagal z 1:0. Za srake je to šesta zaporedna zmaga na domačem stadionu. Prevladovali so že v prvem polčasu, ko je Onana branil strel Miguela Almirona, po strelu Kierana Trippierja pa ga je rešila prečka. Alexander Isak bi v drugem polčasu lahko povišal prednost Newcastla, a je njegov strel blokiral Aaron Wan-Bissaka. United je imel dve lepi priložnosti, v prvem polčasu Alejandro Garnacho, v drugem polčasu pa je Harry Maguire sicer zadel z glavo, a so sodniki piskali prepovedan položaj.

Anthony Gordon je sredi drugega polčasa premagal Andreja Onano. Foto: Reuters

Še en dvoboj ekip z vrha razpredelnice pa nas čaka v nedeljo, ko bo drugi Manchester City (točko za Arsenalom) gostil peti Tottenham (samo tri točke manj). Spursi so po odličnem začetku sezone izgubili zadnje tri tekme. Je pa tudi City oddal točke na zadnjih dveh – remija proti Liverpoolu in Chelseaju. V zadnjih dveh sezonah je Tottenham kar trikrat dobil derbi s sinjemodrimi.

Angleško prvenstvo, 14. krog:

Sobota, 2. december:

Nedelja, 3. december:

Lestvica: