Senzacija na Anfieldu, po Chelseaju spodrsnilo še Liverpoolu

Branilec angleškega naslova Manchester City je v gosteh brez Erlinga Haalanda premagal Leicester City (1:0) in najmanj do nedelje prehitel Arsenal, ki se bo v 14. krogu pomeril z zadnjeuvrščenim Nottinghamom. Chelsea je doživel prvi poraz pod vodstvom Grahama Potterja. Modri so izgubili v Brightonu (1:4) proti nekdanjim varovancem zdajšnjega trenerja, Liverpool pa je v večernem terminu priredil navijačem novo razočaranje, saj je na Anfieldu izgubil proti Leeds Unitedu z 1:2.

Branilci naslova iz Manchestra niso mogli računati na pomoč vročega kralja strelcev Erlinga Brauta Haalanda (poškodba stopala), a so vseeno uresničili cilj in prekrižali načrte Leicester Cityju. Angleški prvak iz leta 2016 se nahaja v krizi, pod vodstvom Brendana Rodgersa se oklepa zadnjih mest na razpredelnici, proti Cityju pa je izgubil z 0:1.

Zmagoviti zadetek za varovance Josepa Guardiole je dosegel Kevin De Bruyne v 49. minuti. Gostitelji so v zadnji tretjini srečanja pritisnili na vrata gostov, a je City ohranil tesno prednost in se vsaj do nedelje zavihtel na prvo mesto.

Nogometaši Tottenhama so priredili preobrat. Na gostovanju pri Bournemouthu so bili že v izgubljenem položaju, saj so zaostajali z 0:2, a je nato sledil preobrat londonskega velikana. V polno so zadeli Ryan Sessegnon, Ben Davies in Rodrigo Bentancur, ki je osrečil navijače gostov v drugi minuti sodnikovega dodatka. Tokrat so bile tako zadnje minute srečanja za razliko od dramatičnega srečanja lige prvakov, ko je bil zadetek kapetana Harryja Kana za 2:1 proti Sportingu v ligi prvakov razveljavljen zaradi spornega "milimeterskega" nedovoljenega položaja, srečne za izbrance Antonia Conteja.

Brighton je presenetil Chelsea in ga doma odpravil kar s 4:1. Foto: Reuters

Chelsea je še tretjič zapored ostal brez zmage, tokrat pa doživel prvi poraz, odkar ga vodi Graham Potter. Ta je pred prihodom v London uspešno vodil Brighton&Hove Albion. Galebi, pri katerih se je v preteklosti dokazoval slovenski reprezentant Jan Mlakar, so nadigrali angleškega velikana in zadali boleč poraz nekdanjemu strategu. Na četrto mesto se je zavihtel Newcastle, ki je napolnil mrežo Aston Villi. Moštvo iz Birminghama bo čez nekaj dni prevzel Španec Unai Emery.

Zadnja sobotna tekma je postregla z velikim presenečenjem. Liverpool v tej sezoni v angleškem prvenstvu izgublja veliko točk. Na Anfieldu je ostal brez njih proti Leeds Unitedu. Dolgo je kazalo, da se bo dvoboj končal brez zmagovalca, nato pa je Nizozemec Crysencio Summerville v 89. minuti popeljal goste do pomembne zmage, s katero so se povzdignili na 15. mesto.

Angleško prvenstvo, 14. krog: Sobota, 29. oktober:

Leicester City : Manchester City 0:1 (0:0)

Bournemouth : Tottenham 2:3 (1:0)

Brighton : Chelsea 4:1 (3:0)

Crystal Palace : Southampton 1:0 (1:0)

Brentford : Wolverhampton 1:1 (0:0)

Newcastle : Aston Villa 4:0 (1:0)

Fulham : Everton 0:0

Liverpool : Leeds 1:2 (1:1) Nedelja, 30. oktober:

15.00 Arsenal - Nottingham Forest

17.15 Manchester United - West Ham