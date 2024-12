V živo: Chelsea hitro povedel, veliki derbi vse bliže

Arsenal je West Hamu nasul pet zadetkov, vse že v prvem polčasu. Foto: Reuters Arsenal je na trinajsti tekmi sezone vknjižil sedmo zmago, potem ko je s 5:2 razorožil West Ham. Gostje so na London stadionu že do 36. minute povedli s 4:0, potem ko so v polno merili Gabriel, Leandro Trossard, z bele točke pa Martin Odegaard in Kai Havertz. Domači so nato z zadetkoma Aarona Wan-Bissake v 38. in Emersona v 40. minuti znižali zaostanek na 2:4, a je nato že globoko v sodnikovem dodatku prvega dela z bele pike na drugi strani zadel še Bukayo Saka.

Veliki derbi na Anfieldu

V Liverpoolu se po sredini poslastici z Realom Madridom v nedeljo obeta še veliki otoški derbi, saj v mesto Beatlesov prihaja prvak Manchester City. Ekipi se v obračun podajata s povsem različnima popotnicama. Liverpool je dobil zadnjih šest tekem v vseh tekmovanjih, medtem ko je Manchester City na šestih obračunih petkrat izgubil in enkrat remiziral. "Mislim, da nihče v zadnjih osmih ali devetih letih oziroma še dlje ni dejal, da bo domača tekma proti Cityju enostavna. Vsi gledajo le njihove rezultate, nihče pa ne govori o igri, kjer imajo številne priložnosti. Še vedno so izjemna ekipa in eden od razlogov, zakaj menim, da je Pep Guardiola najboljši trener na svetu, je ta, da vedno najde rešitev," je pred srečanjem dejal strateg Liverpoola Arne Slot.

Arne Slot je izjemno začel svojo pot na klopi Liverpoola. Foto: Reuters

"Težko bo, kot si lahko najbolj predstavljamo, a takšen je trenutni položaj," pa je na drugi strani dejal član Cityja Ilkay Gündogan. Sinjemodre lahko s pozitivnostjo navdaja dejstvo, da so zadeli na 26 zaporednih tekmah v gosteh.

Guardiola je moral pred srečanjem z Redsi prečrtati Johna Stonesa, Rodrija, Oscarja Bobba in Matea Kovačića, po poškodbah sta se vrnila Ruben Dias in Jeremy Doku. Pri Liverpoolu se vrača Trent Alexander-Arnold, medtem ko sta po zadnjem obračunu z Realom pod velikim vprašajem Conor Bradley in Ibrahima Konate, ki bi ga lahko v prvi enajsterici zamenjal Joe Gomez. Še naprej pa pri Liverpoolu ne morejo računati na Federica Chieso, Dioga Joto, Kostasa Tsimikasa in vratarja Alissona Beckerja.

