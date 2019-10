Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deseti krog angleškega prvenstva se je spektakularno začel v Southamptonu, kjer so svetniki na St. Mary'su že nocoj gostili Leicester City. Leicester je na gostovanju slavil s kar 9:0 ter s tem izenačil najvišjo zmago v zgodovini premier lige in postavil rekord v najvišji zmagi na gostovanjih. Ayoze Perez in Jamie Vardy sta dosegla hat-tricka. Leta 1995 je z 9:0 slavil tudi Manchester United, ki je takrat na domačem igrišču ugnal Ipswich.