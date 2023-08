Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Res je, da moje predstave v tej sezoni niso bile na zadovoljivi ravni. Čutim, da je zdaj pravi čas, da se upokojim od nogometa. Wrexham bo vedno v mojem srcu," je dejal angleški vratar.

Foster je v svoji karieri branil za Reading, Stoke, Bristol, Tiverton, Stafford, Kidderminster, Manchester United, Watford, Birmingham, West Bromwich in Wrexham. V premier league je zbral 390 nastopov.

Z Manchester Unitedom in Birminghamom je osvojil tri ligaške pokale. Za angleško reprezentanco je od leta 2007 do 2014 odigral osem tekem.

Foster se je sicer prvič upokojil že septembra, vendar so ga prepričali, da marca prekine upokojitev in se pridruži hollywoodskemu Wrexhamu, katerega solastnika sta Ryan Reynolds in Rob McElhenney.