Chelsea šestič ali Liverpool devetič?

Chelsea bi z osvojitvijo ligaškega pokala osvojil svojo drugo lovoriko to sezono, potem ko so Londončani slavili na svetovnem klubskem prvenstvu, Liverpool pa bo iskal pot do prvega ligaškega pokala pod vodstvom Jürgena Kloppa. Ekipi sta trenutno na drugem in tretjem mestu premier lige. Liverpool na drugem je pri 60 točkah, Chelsea na tretjem z odigrano tekmo manj pa pri 50.

To bo drugi finale ligaškega pokala teh dveh tekmecev. Natančno pred 17 leti je Chelsea v finalu po podaljšku s 3:2 ugnal Redse. Skupno sta ekipi v tem tekmovanju odigrali osem medsebojnih srečanj, na zadnjih petih pa je Liverpool slavil le enkrat.

Liverpool je ligaški pokal osvojil osemkrat, nazadnje leta 2012, Chelsea pa petkrat, nazadnje leta 2015.

Angleški ligaški pokal, finale: Nedelja, 27. februar, Wembley:

17.30 Chelsea - Liverpool