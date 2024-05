Za prvaka gre: Arteta kliče na pomoč, Guardiola se boji. Foden najboljši na Otoku.

Londonski Arsenal na svoj 14. angleški naslov čaka že dolgih 20 let. In očitno se bo čakanje samo še podaljšalo. Sredi tedna je Manchester City na zaostali tekmi z 2:0 premagal Tottenham in skočil na prvo mesto. Na zadnjih treh domačih tekmah je zabil kar 14 golov. Pred zadnjim krogom ima dve točki prednosti pred topničarji. Sinjemodri so tako pred svojo 10. angleško lovoriko oziroma šesto v zadnjih sedmih letih. Še več: ta bi bila za angleško prvenstvo zgodovinska četrta zaporedna.

Arteta: Res nam lahko pomaga, da izpolnimo sanje

Mikel Arteta si želi pomoči Davida Moyesa. Foto: Reuters Arsenal mora za naslov prvaka premagati Everton in upati na poraz Cityja z West Hamom. Ali pa vsaj na njihov remi, da bi odločila boljša gol razlika. Sredi tedna so se zaman zanašali na pomoč londonskega tekmeca Tottenhama, vprašanje ostala, ali jim bo pomagal West Ham. Tudi ta je iz Londona. Je na devetem mestu in zanj tekma nič ne šteje, saj ne morejo ne višje ne nižje. A trener topničarjev Mikel Arteta se vendarle nadeja pomoči, saj dobro pozna trenerja Davida Moyesa. Ta je Arteto leta 2005 pripeljal v angleško ligo. Pod njegovim vodstvom je igral za Everton. "Bil je pomemben za mojo kariero. Ja, res nam lahko pomaga, da izpolnimo sanje, sanje naše ekipe in moje sanje. Da osvojimo premier ligo," je pošteno priznal Arteta. Moyes je Everton vodil med letoma 2002 in 2013, na klopi West Hama pa je od leta 2019. Zdaj ga bo vodil zadnjič. Ugiba se, da se bo upokojil.

Guardiola: Ali to pomeni, da bo lahko? Ne, nikakor!

Guardiola se boji nervozne tekme do zadnjih minut. Foto: Guliverimage "Še ena tekma je do konca. Usoda je v naših rokah. Da postanemo prvaki. Vsi bi bili radi na našem mestu. Zagotovo. Ampak ali to pomeni, da bo lahko? Ne, nikakor," pa je na novinarski konferenci pred odločilnim krogom tekmovanja razmišljal trener Cityja Pep Guardiola. "Želel bi si, da bi že po desetih minutah vodili s 3:0, a se to zagotovo ne bo zgodilo. V zadnjih dneh sem si ogledal veliko tekem West Hama in to se ne bo zgodilo." Guardiola se boji, da bo prvenstvo nervozno in neodločeno vse do zadnjih minut. Tako kot pred dvema letoma. Takrat so proti Aston Villi zaostajali z 0:2, a v zadnjih minutah prišli do zmage s 3:2. In lovoriko osvojili točko pred Liverpoolom.

Phil Foden igralec sezone v elitni angleški ligi Phil Foden je v glasovanju prehitel tudi soigralca, najboljšega strelca premier league Erlinga Haalanda. Foto: Reuters Zvezdnik Manchester Cityja Phil Foden je bil izbran za igralca sezone 2023/24 angleške nogometne lige. Foden je v začetku meseca prejel že naziv nogometaša leta v Angliji po izboru Društva angleških nogometnih novinarjev (FWA), je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Foden je v tej sezoni dosegel 17 golov v premier league pred zadnjo ligaško tekmo Cityja v sezoni. "Osvojiti to nagrado je dosežek, na katerega sem izjemno ponosen," je dejal Foden. "Premier league je priznana kot največja liga na svetu in v veliko veselje mi je, da sem bil nominiran skupaj s toliko drugimi odličnimi igralci, ki so vsi odigrali odlične sezone za svoje klube." City si bo zagotovil rekordni četrti zaporedni angleški naslov, če bo v nedeljo doma zmagal proti West Hamu. "Na splošno sem bil zelo zadovoljen z načinom, kako sem igral to sezono, in sem zelo zadovoljen, da sem lahko prispeval z goli in podajami skozi celotno sezono," je dodal Foden. "Rad bi se zahvalil vsem v ekipi Cityja, trenerjem in še posebej soigralcem, saj brez njih to ne bi bilo mogoče. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi vsem, ki so glasovali zame, saj mi ta nagrada pomeni res veliko."

