Drama v Španiji. Ogorčena mati suspendiranega predsednika začela gladovno stavko.

Incident, ki ga je po finalu svetovnega prvenstva za nogometašice zakuhal predsednik Španske nogometne zveze Luis Rubiales, ko je pretiraval v slavju in na odru za zmagovalke na usta poljubil reprezentantko Jenni Hermoso, je dobil nove razsežnosti. Potem ko je Fifa začasno suspendirala Rubialesa in mu prepovedala stike z omenjeno igralko, se je njegova mati Angeles Bejar zaprla v cerkev v Motrilu in začela gladovno stavkati. Stavkati namerava vse do takrat, ko bo njenemu sinu po njenih besedah zadoščeno pravici. Prepričana je, da doživlja krivico.

Ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) začela disciplinski postopek zoper Luisa Rubialesa, ga začasno suspendirala in mu prepovedala stike ali poskuse stikov s špansko reprezentantko Jenni Hermoso ter njenim ožjim krogom ljudi, se je Angeles Bejar, mati kontroverznega predsednika španske krovne zveze, odločila za skrajen ukrep. Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca se je v ponedeljek zjutraj zaprla v cerkev Divina Pastora v Motrilu in začela gladovno stavko, ki jo namerava prekiniti šele, ko bi se našla drugačna rešitev za njenega sina.

⛪ Ángeles Béjar se ha quedado en el interior de la parroquia con su hermana una vez que se ha marchado el párroco de la iglesia.



🔴 La madre de Luis Rubiales le ha pedido a Jenni Hermoso que "diga la verdad" y "mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos" pic.twitter.com/FcWjvin1YQ — MARCA (@marca) August 28, 2023

Prepričana je, da si s svojimi spornimi dejanji, ki so v svetu sprožili mnogo debat o seksizmu in izkoriščanju položaja moči, ni zaslužil takšnih obtožb. Bejarjeva se je odločila, da bo v cerkvi prebila dan in noč, zapustila pa jo šele takrat, ko bo po njenih besedah zadoščeno pravici. To je povedala v pogovoru za EFE.

Nogometašice Atletica in Milana so v nedeljo pred tekmo izpostavile transparent, na katerem podpirajo Jenni Hermoso. "S teboj smo, Jenni Hermoso." Atletico je nekdanji klub Hermosove. Foto: Reuters

Javnosti sporoča, da je njen sin postal žrtev nečloveških in krvavih napadov. "Z mojim sinom delajo nekaj, česar si ne zasluži," poudarja Bejarjeva in poziva nogometašico Jenni Hermoso, da pove resnico. Prepričana je, da pri spornem dogodku, ko je prvi mož španskega nogometa na usta poljubil špansko reprezentantko, ki je prejšnji konec tedna v Avstraliji postala svetovna prvakinja, ni bilo nikakršne spolne zlorabe. "Obstajalo je soglasje na obeh straneh, tako je videti tudi na fotografijah," se sprašuje, kako je lahko svet tako krut do njenega sina. Kot mati prosi za razumevanje, saj se lahko kaj takšnega pripeti vsakomur.

Protesti pred sedežem Španske nogometne zveze, kjer zahtevajo kazen za Luisa Rubialesa. Ta je tudi podpredsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), kjer je njegov nadrejeni Aleksander Čeferin. Foto: Reuters