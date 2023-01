Evropski velikan pripeljal mladega Slovenca

Dobre predstave Amirja Feratovića v drugi portugalski ligi za moštvo Estrela Amadora so mladega slovenskega branilca pripeljale k evropskemu velikanu Benfici. Nekdanji up ljubljanskega Brava in Rome bo do konca sezone igral za B-ekipo Benfice v drugi ligi, po koncu sezone pa bi ga lahko nekdanji klub Jana Oblaka in Zlatka Zahovića odkupil. Za 20-letnega Ljubljančana bi moral plačati milijon evrov.