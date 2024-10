Aluminij začasno na vrh 2. SNL

Nogometaši Aluminija so se vsaj začasno prebili na vrh prvenstvene razpredelnice 2. SNL. V devetem krogu so z 2:0 ugnali ljubljanski Slovan in tako na lestvici prehiteli Gorico, ki bo svojo tekmo tega kroga proti Jadranu Dekanom igrala v soboto. Oba gola za Kidričane je dosegel Gambijec Bambo Sussa.

Zaostanek točke za Aluminijem so ohranili nogometaši kranjskega Triglava, ki so se z zmago na derbiju proti Taboru Sežani po točkah izenačili z drugouvrščeno Gorico. Sežance so ugnali po preobratu, izid je bil 3:2. Gosti so do 66. minute vodili z 2:1, nato pa sta zmago gorenjske ekipe zagotovila gol Tonija Vinogradca in avtogol Federica Fitz-Anthonyja Rosa.

V tretji petkovi tekmi je Rudar Velenje doma premagal Bilje z 1:0, svojo serijo golov je nadaljeval Jamajčan Shakeone Satchwell. Za Velenjčane je bila to prva zmaga v prvenstvu.

Druga liga, 9. krog:

Petek, 4. oktober:



Sobota, 5. oktober:



Nedelja, 6. oktober:



Lestvica:

