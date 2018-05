Aluminij vse bližje obstanku

Poročilo s tekme Aluminij : Gorica

Kidričani so slavili drugič v dvanajstih prvoligaških obračunih z Gorico. S tem so se še oddaljili od devetega in desetega mesta, ki vodita v boj za obstanek, pred njima imajo osem točk prednosti. Na drugi strani je Gorica na šestem mestu ostala tri točke za četrtim in petim mestom, ki ju zasedata Rudar in Celje.

V prvem polčasu so bolje začeli domači, ki so v 11. minuti prek Maria Jurčevića zadeli vratnico, v 20. minuti je Mihovil Klapan malce zgrešil cilj, v 21. pa je Rok Kidrič s strelom z glavo prav tako žogo poslal malo mimo gola.

Novogoričani so prvič zagrozili v 21. minuti, Bede Osuji je s petih metrov zadel prečko, sedem minut zatem pa je Leon Marinič takoj po vstopu v igro s sedmih metrov žogo poslal v naročje Matije Kovačića.

Zadnjo priložnost v prvem delu so imeli domači, Jurčević je streljal s približno 30 metrov, a se izid ni spremenil.

V drugem polčasu so gostitelji povedli v 57. minuti, potem ko je Francesco Tahiraj v kazenskem prostoru lepo prišel do strela in s 13 metrov zadel za 1:0.

Štiri minute pozneje je Kidrič z glavo žogo poslal malo mimo cilja, to pa je bila tudi zadnja priložnost na tekmi.

Kidričani bodo v 33. krogu v nedeljo gostili Domžale, Novogoričani pa v ponedeljek Kranjčane.

Aluminij : Gorica 1:0 (0:0)

Športni park, gledalcev 100, sodniki: Podgoršek (Duplje), Mikača (Višnja Gora) in Kalan (Kranj).



Strelec: 1:0 Tahiraj (57.).



Aluminij: Kovačić, Ploj, Zeba, Šme, Krajnc, Jurčević, Klapan (od 90. Jakšić), Makengo (od 77. Horvat), Rogina, Tahiraj, Kidrič (od 83. Nunić).

Gorica: Sorčan, Celcer, Kavčič, Tomiček, Gregorič, Grudina, Kolenc, Džuzdanović (od 57. Gulič), Žigon (od 28. Marinič), Osuji (od 76. Tešija), Burgić.



Rumeni kartoni: Šme, Jurčević; Tešija.