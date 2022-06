Lacazette zapušča Arsenal in se vrača domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski napadalec Alexandre Lacazette ni več nogometaš Arsenala. Z Londončani, ki so tik pred koncem sezone ostali brez uvrstitve v ligo prvakov, je prenehal sodelovanje, kariero pa bo nadaljeval v domovini, kjer bo nosil dres Lyona. Z matičnim klubom je sklenil triletno pogodbo.

Francoski napadalec Alexandre Lacazette je eden najdražjih okrepitev v zgodovini londonskega Arsenala. Topničarji so zanj julija 2017 odšteli Lyonu 53 milijonov evrov, 31-letni Francoz pa je na Otoku na 206 tekmah prispeval 71 zadetkov in 36 podaj.

Lacazette se po petih letih vrača k matičnemu klubu, za katerega je pred selitvijo v Anglijo na 275 tekmah dosegel 129 zadetkov. V dresu Arsenala ni imel tako učinkovite statistike, saj se je na 206 tekmah podpisal pod 71 zadetkov in 36 podaj.

V prejšnji sezoni je zadel v polno na vsaki šesti tekmi. V sezoni je zbral 36 nastopov in dosegel šest zadetkov, Arsenal pa je osvojil peto mesto in si tako priboril nastop v evropski ligi, kar je manj od klubskih ciljev, preboja v ligo prvakov, v kateri so topničarji nazadnje igrali v sezoni 2016/17.