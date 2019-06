Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski nogometni prvak Ajax iz Amsterdama je podaljšal pogodbo s trenerjem Erikom ten Hagom do 30. junija 2022, so danes sporočili iz klubskega vodstva. Prvotno je imel 49-letni trener z Ajaxom pogodbo do 2020.