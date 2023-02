Ajax našel rešitev do konca sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

John Heitinga bo Ajax vodil vsaj do konca sezone.

John Heitinga bo Ajax vodil vsaj do konca sezone. Foto: Guliverimage

Potem ko je vodstvo nizozemskega nogometnega prvaka Ajaxa konec januarja odpustilo trenerja Alfreda Schreuderja, so danes iz kluba sporočili, da bo začasni strateg John Heitinga ekipo vodil do konca sezone.

Ajax do konca januarja ni zmagal na sedmih tekmah v prvi nizozemski ligi, kar je izenačen najdaljši niz brez zmage po letih 1962, 1964 in 1965. Ajax je nato, ko je vajeti začasno prevzel Heitinga, le zmagal in Excelsior premagal s 4:1.

Schreuder je sicer klub vodil šele od začetka te sezone, ko je zamenjal Erika ten Haga, slednji se je preselil na klop Manchester Uniteda.

Amsterdamski klub je trenutno četrti na lestvici, ima pa pet točk manj od vodilnega Feyenoorda.

Heitinga, nekdanji nogometaš Ajaxa, Atletica in Evertona, je doslej v klubu vodil selekcijo do 23 let, v klubu pa je na različnih delovnih mestih že vse od igralske upokojitve leta 2016.

