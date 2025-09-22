Agnelli in Nedved dobila pogojni kazni

Nekdanja vodilna člana italijanskega nogometnega prvoligaša Andrea Agnelli in Pavel Nedved sta na sodišču v Rimu dobila pogojni kazni v primeru obtožb o lažnem prikazovanju financ, posebej pri prestopih igralcev in plačah v obdobju pandemije koronavirusa, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Sodnica na sodišču v Rimu Anna Maria Gavoni je danes sprejela zahtevo o sporazumu glede priznanja krivde nekdanjega predsednika Juventusa Agnellija in nekdanjega podpredsednika kluba in dobitnika zlate žoge Nedveda, da bi se s tem rešil primer lažnega računovodstva v najuspešnejšem italijanskem klubu.

Agnelli je po dogovoru dobil eno leto in osem mesecev pogojne zaporne kazni, Nedved pa eno leto in dva meseca. Kazni se ne bosta izvršili, po italijanski zakonodaji pa takšen dogovor o priznanju krivde ne vključuje samega priznanja krivde. Sodnica je Juventusu ob tem naložila še plačilo denarne kazni v višini 156.000 evrov, primer nekdanjega izvršnega direktorja kluba Maurizia Arrivabeneja pa so opustili.

Juventus je v izjavi za javnost zapisal, da se je za dogovor odločil "v najboljšem interesu podjetja, njegovih delničarjev in deležnikov". Torinski klub je prav tako ponovil "pravilnost svojega ravnanja in utemeljenost obrambnih argumentov". Primer se je vrtel okoli obtožb, da je Juventus lažno prikazoval finančne izkaze, posebej v povezavi s prestopi in plačami v obdobju covida-19. Tožilci so najprej primer odprli v Torinu, leta 2023 pa so ga preselili v Rim.

Junija so nekdanji predsednik kluba in drugi obtoženci od sodišča zahtevali, da se primer reši z dogovorom o priznanju krivde, potem ko so jih tožilci poskušali privesti na sodišče po obtožbah, ki vključujejo tudi borzne manipulacije, oviranje nadzora in lažno fakturiranje. Nekdanji menedžerji in sam Juventus, ki je na milanski borzi, so zanikali krivdo.

Klub je predhodno pristal na plačilo kazni v zasebnem sporazumu z italijanskimi nogometnimi oblastmi, kar je pripeljalo do odvzema točk v sezoni 2022/23 in enoletne prepovedi igranja v evropskih tekmovanjih.