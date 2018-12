Afriški kralj ostaja na prestolu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mo Salah drugo leto v nizu do prestižne nagrade

Angleški BBC je za afriškega nogometaša leta imenoval egipčanskega napadalca Liverpoola Moja Salaha, ki je to prestižno nagrado prejel drugo leto v nizu.

Mo Salah, ki ga v nedeljo čaka veliki derbi angleške premier lige z Liverpoolom, ko se bo na Anfieldu pomeril proti Manchester Unitedu, je pričakovano postal afriški nogometaš leta 2018. V izboru za najboljšega je premagal Maročana Mehdija Benatio (Juventus), Senegalca Kalidouja Koulibalyja (Napoli) in klubskega soigralca, Ganca Sadia Maneja.

"Izjemen občutek je zmagati drugič v nizu. Hvala za nagrado. Upam, da bom naslednje leto spet zmagal," je povedal 26-letni zvezdnik, za katerim je sijajno leto, v katerem je z Egiptom prvič po 28 letih zaigral na svetovnem prvenstvu in v Rusiji zabil tudi dva gola. Izkazal se je tudi v majici Liverpoola, s katerim je zaigral v finali lige prvakov, za velikana z Anfielda pa v prejšnji sezoni zabil 44 golov v 52 nastopih in bil izbran za najboljšega posameznika angleške premier lige.

V izboru, v katerem je glasove oddalo več kot 650 tisoč poslušalcev in obiskovalcev BBC, je zmagal drugič v dveh letih in postal prvi po Jay Jayu Okochi, ki mu je uspelo kaj takega. Nigerijec je bil najboljši v letih 2003 in 2004.

Nagrado za najboljšega afriškega nogometaša leta sicer podeljujejo od leta 1992.