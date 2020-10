Afera Fifagate dobila epilog

Oba omenjena sta bila obtožena sodelovanja v korupcijskem škandalu. Al-Khelaifi, ki je tudi predsednik katarske medijske hiše beIN Media in član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa), naj bi Valckeja napeljeval h kriminalnemu dejanju.

Valcke naj bi njegovemu podjetju omogočil pridobitev televizijskih pravic za območje Bližnjega vzhoda in Severne Afrike za svetovni prvenstvi 2026 in 2030 za beIN Media. V zameno naj bi Valcke, nekoč tesen sodelavec odstavljenega predsednika krovne zveze Seppa Blatterja, dobil obljubo Al-Khelaifija, da bo kupil vilo na Sardiniji za pet milijonov evrov in zanjo ekskluzivne pravice prepustil Valckeju.

Valckeja so obenem sumili, da je izkoristil svoj položaj v Fifi med letoma 2013 in 2015 za dodelitev medijskih pravic za Italijo in Grčijo za različna svetovna prvenstva in druga tekmovanja med letoma 2018 in 2030.

Oba sta med septembrskimi zaslišanji krivdo zanikala in pojasnila, da je šlo za zasebne dogovore in ne koruptivna dejanja.

Švicarsko tožilstvo je za Al-Khelaifija zahtevalo 28-mesečno zaporno kazen, za Valckeja pa triletno. Tretji obtoženi v tem procesu je grški podjetnik Dinos Deris, zanj tožilstvo zahteva 30-mesečno kazen.

