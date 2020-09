Usoda Valckeja in Al-Khelafija bo znana 30. oktobra

Švicarsko sodišče v Bellinzoni bo obsodbo zoper predsednika francoskega nogometnega velikana Parisa St. Germaina Nasserja Al-Khelaifija in nekdanjega generalnega sekretarja Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Jeroma Valckeja izreklo 30. oktobra, so potrdili na sodišču.

Švicarski tožilci za omenjena zahtevajo 28-mesečno zaporno kazen za Al-Khelaifija in triletno za drugega obtoženega korupcije pri dodelitvi televizijskih pravic.

Al-Khelaifi, ki je tudi predsednik katarske medijske hiše beIN Media in član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze, je obtožen, da je Valckeja napeljeval h kriminalnemu dejanju.

To bo prvi zaključeni primer v Švici, kjer imajo sedež številne mednarodne športne organizacije, v približno 20 sodnih procesih, ki so jih sprožili v zadnjih petih letih v povezavi s korupcijo v Fifi.

Valcke, ki je bil do leta 2015 desna roka odstavljenega predsednika Fife Seppa Blatterja, se sooča z obtožbami, povezanimi z dvema različnima primeroma korupcije glede televizijskih pravic.

Devetinpetdesetletni Francoz je obtožen, da naj bi za "protiuslugo" skušal narediti vse, da bi televizijske pravice za območje Bližnjega vzhoda in Severne Afrike za SP 2026 in 2030 dobil beIN Media.

Sodeč po preiskavi se primer nanaša na sestanek 24. oktobra 2013 na francoskem sedežu beINa, ko naj bi Al-Khelaifi obljubil, da bo kupil vilo na Sardiniji za pet milijonov evrov in zanjo ekskluzivne pravice prepustil Valckeju. Al-Khelaifi je zanikal obtožbe.

Pravice pa je dejansko dobil beIN Media 29. aprila 2014 s sporazumom, ki ga Fifa odtlej ni izpodbijala.

Valcke, ki zanika krivdo, pa je obtožen tudi tega, da je izkoristil svoj položaj v Fifi med letoma 2013 in 2015 za dodelitev medijskih pravic za Italijo in Grčijo za različna svetovna prvenstva in druga tekmovanja med 2018 in 2030.

